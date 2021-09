Paolo Di Canio, ex di Lazio e West Ham, dice la sua su Cristiano Ronaldo allo United: “Mi incuriosisce come potrà interagire con i giovani leoni dello United, come Sancho, Rashford e Greenwood. Anche perché da quello che dice Solskjaer mi sembra che Ronaldo sia assolutamente intoccabile. Cristiano ha fatto benissimo: non poteva trovare sistemazione migliore. Allo United, dove era già un idolo, si riposiziona nel campionato più seguito del mondo e potrà lottare ancora per qualche titolo. Per le aziende CR7 e United è un colpo perfetto”.