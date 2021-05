Ieri sera, durante Sky Calcio Club, c'è stato un battibecco tra Paolo Di Canio e Sandro Piccinini. Argomento di discussione? José Mourinho, nuovo allenatore della Roma. "Mourinho è stato esonerato e tu dici che è in un periodo positivo - ha dichiarato Di Canio - questo è fantastico. Per te è difficile capirlo, ma Mourinho è stato esonerato per un mix terribile: non ha portato risultati e ha rotto con gli spogliatoi, si sa che lì negli spogliatoi Mourinho ultimamente ha avuto problemi. Hai preso like facili, ma hai difficoltà a capire perché magari non hai vissuto gli spogliatoi”, la dura presa di posizione dell'ex attaccante.