Dagli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio non ha risparmiato un attacco netto ad Antonio Conte con riferimenti anche al mercato: "Conte ha delle mire ma le ha sbagliate tutte. Nelle grandi aziende non accettano che si faccia invasione di campo. Ci sono delle gerarchie e ognuno ha il suo ruolo. Non accettano un’insubordinazione di chi è delegato nell’area tecnica, dove gli hanno messo a disposizione quasi tutto quello che voleva: sono stati fatti fuori tre giocatori per sua scelta, epurazione nello spogliatoio di elementi importanti come Nainggolan, Perisic e Icardi.



Gli ha portato altri giocatori, mentre a gennaio è vero che voleva un giocatore diverso da Eriksen ma ha ottenuto Young e Moses. Negli ultimi 20 anni nessun allenatore ha avuto un mercato così importante. È stato preso per arrivare secondo e lo ha fatto lottando all’ultima giornata con Lazio e Atalanta. Se l’Inter ha fatto qualcosa di straordinario, cosa hanno fatto le altre due?".