L'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita vinta per 3-0 contro il CSKA Mosca.



SALI E SCENDI - "La Roma è così in questo momento, con la SPAL abbiamo disputato un buon primo tempo fino al rigore, poi abbiamo perso il filo logico. Oggi loro sono stati bravi a trovare Vlasic tra le linee, poi abbiamo preso le misure e abbiamo vinto".



DZEKO - "Dzeko? È straordinario. Quando è in giornata fa giocare bene la squadra. Se avesse segnato contro la Spal... Delle volte sembra svogliato ma non è così, appare indolente quando la giornata è storta. Mi sa che Edin gioca meglio di notte, ho questa sensazione (ride, ndr)".



DOMINIO - "Non si possono dominare le partite per tutti i 90 minuti. L'importante è invece concretizzare le azioni che si creano. Mi auguro che questa sia la strada da cui ripartire, quello che è accaduto sabato è stato inaspettato".



COSE NON PIACEVOLI - "Non mi è piaciuta la partita con la SPAL per alcuni episodi precedenti che so io, le partite non si preparano due ore prima, questo è stato il mio pensiero e non deve più accadere".



PELLEGRINI - "Pellegrini? L'ho fatto uscire precauzionalmente, è un po' stanco e voglio tenermelo per la prossima”.