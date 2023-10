Incredibile partita quella dell'ora di pranzo all'Unipol Domus: il Cagliari va sotto di tre gol contro il Frosinone, ma trova la forza per rimontare i ciociari e riuscire addirittura ad aggiudicarsi l'incontro per 4-3, con Pavoletti grande protagonista. L'allenatore degli ospiti, Eusebio Di Francesco, ha visto ricomparire davanti a sé le scene di una partita che aveva già vissuto dodici anni fa: era il 23 ottobre 2011, sempre all'ora di pranzo. Allora sulla panchina del Lecce, l'attuale tecnico del Frosinone vide il Milan andare sotto 3-0 al Via del Mare salvo poi ribaltarla grazie a Kevin-Prince Boateng e al gol vittoria del difensore colombiano Yepes.