I dubbi iniziano a lasciare sempre più spazio alle certezze. La Fiorentina ha scelto a chi affidare la costruzione del nuovo ciclo, che ripartirà certamente senza Stefano Pioli alla guida della squadra e con alcuni degli elementi più rappresentativi della rosa che potrebbero essere sacrificati per fare cassa. Sarà Eusebio Di Francesco, desideroso di ripartire in fretta dopo la deludente chiusura dell'esperienza romana, l'uomo nuovo al timone. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, i viola hanno convinto il tecnico abruzzese grazie anche alla decisiva opera di persuasione dell'agente Fali Ramadani, uno che nella Fiorentina della gestione Corvino ha sempre avuto un peso politico rilevante.



Una figura così influente che, recentemente, ha aggiunto alla scuderia dei suoi assistiti anche il portiere francese Alban Lafont. Di Francesco si appresta dunque a sottoscrivere un contratto triennale col club viola, convinto della bontà e della competitività di un progetto che potrebbe non prevedere più giocatori fino ad oggi centrali come il centrocampista Jordan Veretout, sul quale il Napoli è particolarmente vigile, ma soprattutto il capitano German Pezzella e Federico Chiesa, al centro di una vera e propria asta di mercato che coinvolge i principali club di Serie A e non solo. La Fiorentina ha scelto Di Francesco: a lui ora il compito di risollevare le sorti di una squadra finita negli ultimi anni nell'anonimato e pronta a ripartire dall'ennesima rivoluzione.