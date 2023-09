Al termine della gara pareggiata contro la Salernitana, a Dazn è intervenuto l’allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco:



Turati è stato il migliore in campo, concorda?

"Beh, anche Ochoa ha fatto una bella parata. Una partita aperta ad ogni risultato, abbiamo preso il pallino del gioco, potevamo chiuderla meglio, loro sono stati bravi ad approfittarne. Turati è bravo sia con i piedi che con le mani, siamo contenti di lui”



Che cosa è mancato oggi per vincerla?

"Abbiamo avuto le opportunità per chiuderla, ma c’è anche l’altra squadra. Con i cambi l'abbiamo ripresa meglio, ma questo è un campo difficile. Siamo stati meno lucidi negli ultimi 25 metri".



Questo è il migliore avvio…

"La squadra sta giocando bene, possiamo sempre migliorare. Sono soddisfatto, fare risultato aiuta a lavorare meglio in settimana. Ci sono tanti giovani, stiamo lavorando, ci mancano alcuni giocatori".



Un commento su Cheddira..

"Peccato, poteva chiudere la gara, ma è un giocatore che ha grandi qualità fisiche, sta crescendo e sta dimostrando il suo valore"