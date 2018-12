, allenatore della, presenta in conferenza stampa il match con l'Inter: le sue dichiarazioni.- "Entrambi disponibili, ovviamente non giocheranno dal primo minuto".- "Come lavoro per rafforzare l'aspetto psicologico della squadra? Non ho mai smesso, è un lavoro continuo che a volte non dà i suoi frutti. Dobbiamo cercare di tirare fuori qualcosa in più, uscire fuori mentalmente da certe difficoltà. Se dopo quel gran primo tempo contro il Real Madrid la squadra torna nelle mancanze del passato significa che bisogna lavorare ancora. A volte servirebbe anche che la palla entrasse, cambiando la partita, cosa che non sta mai accadendo: sta a noi provocare questo".- "Esterno offensivo? Non parlo di formazione per non dare vantaggi a Spalletti, può ovviamente giocare davanti".- "Ha giocato 500 minuti in più dell'anno scorso, dobbiamo capire cosa si vuole. Noi abbiamo bisogno di tutti, in questo momento non posso fare tante scelte. Patrik deve dare qualcosa in più e credere nei suoi grandi mezzi, l'aspetto mentale diventa predominante e lui deve crescere in questo".- "Abbiamo bisogno di uomini forti, io sono a capo di tutto e devo dare forza al gruppo, da questa squadra si può tirare fuori ancora qualcosa. C'è grande delusione tra i tifosi e capisco, non siamo in debito con loro ma abbiamo bisogno del loro grande sostegno".- "Vedremo se giocherà, la difesa è il reparto in cui ho più scelta: dipende dal modulo".- "E' un grande giocatore, ha avuto un pizzico di sfortuna a livello fisico e deve ritrovare la miglior condizione".- "Tra ottobre e novembre gli infortuni nelle squadre che disputano tante competizioni sono frequenti, la sfortuna nostra è che sono arrivati tutti insieme. Dzeko mi ha chiesto di riposare prima di Udine, i giocatori anche se guadagnano tanti milioni non possono giocare 100 partite a stagione. I ritmi poi sono aumentati tantissimo e questo aumenta il rischio infortuni. El Shaarawy? Ha giocato molto più dello scorso anno, forse non era abituato e si è infortunato. Non sarà nemmeno della partita successiva, così come Dzeko".- "Al Sassuolo ho voluto riscattarlo subito, è legatissimo a questa città e adesso si sta togliendo soddisfazioni, purtroppo per noi da un'altra parte. Dobbiamo fargli i complimenti, sono davvero legato a questo ragazzo".- "Hanno dimostrato di essere, in questo momento, più forte della Roma. Ha giocatori molto forti e Spalletti sta facendo un ottimo lavoro, è una squadra diversa, in crescita. La Juve ha un passo diverso rispetto alle altre".- "Cerco sempre di dare il massimo con il desiderio di vedere una squadra con il sangue negli occhi, mi auguro che la scintilla possa scoccare domani".- "Abbiamo dimostrato di poter fare tutto, dobbiamo fare tesoro degli errori e affrontare l'Inter con determinazione".- "Giocherà titolare, gli ho dato uno schiaffo ieri, ovviamente affettuoso, ma domani partirà dal primo. E' un ragazzo volenteroso, a volte sbaglia scelte e deve migliorare da questo punto di vista".