La Roma vince, non senza fatica, ma salva la panchina di Eusebio Di Francesco che intervistato da Sky Sport ha commentato così la vittoria sul Genoa:



SQUADRA MALATA - "Devo fare i complimenti ai ragazzi, hanno giocato in ambiente particolare e con sensazioni interiori che avevamo tutti. Siamo arrivati qui con demerito, si vede che siamo una squadra malata. Ma hanno tirato fuori l’orgoglio e la voglia di tirare fuori i tre punti. Abbiamo fatto partite migliori senza portare a casa niente"



ZANIOLO - "L’ho mandato in campo per la prima volta a Madrid e qualcuno mi ha detto che non stavo bene ma ha delle caratteristiche che mancano alla squadra, ha giocato bene così come Cristante".

"Siamo stati una squadra che aveva paura, ma sono cose che può capire solo chi ha giocato in questa città. Oggi anche le scelte tattiche si legavano a tante situazioni. Volevo prima una prestazione emotiva, a livello tattico abbiamo fatto errori che si fanno sia a 4 che a 5. Ricercavo tanta emotività e ho avuto risposte positive. Se devo guardarla da tecnico ci sono state diverse lacune, ma mi interessavano in maniera relativa stasera"."Ho scelto quelli liberi di testa. Volevo liberarli, cercando di mettere in difficoltà gli avversari. Kluivert ha gamba, non fa sempre la scelta giusta, ma volevo liberarlo. ​Schick poteva giocare dall'inizio, ma è entrato con la voglia di diventare importante, l’ha fatto anche in altre occasioni. Da quando è qui gli è mancato nervo e determinazione. Deve fare l’attaccante, deve attaccare la porta e non farsi problemi. È una cosa mentale".