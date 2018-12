Il tecnico dellaEusebioha parlato alla vigilia della sfida dcontro il"Non riconosciamo queste dichiarazioni perché non ufficiali"."Ho poche parole in questo senso, è il mio lavoro. C'è un allenatore che ha il suo pensiero che viene meno a causa dei risultati ma c'è la voglia di continuare. Io credo nel mio lavoro ma è ovvio che dobbiamo cambiare rotta. Abbiamo fatto il ritiro perché dobbiamo capire il motivo per cui non stiamo avendo i risultati che vorremmo. Nel mio pensiero di uomo e di allenatore, la voglia è quella di combattere e trovare soluzioni".: "Non è il momento migliore per fare delle scelte diverse. Potrebbero giocare tanti dei giocatori visti contro il Cagliari e che giocheranno anche contro il Genoa. Giocherà Mirante al posto di Olsen, per il resto non ho ancora deciso".o: "Ho la grande fortuna di conoscere questa piazza. Si arriva alle stelle per poi essere il peggiore del mondo in un momento. La vivo col desiderio di far riscattare la squadra, non personalmente. Qualcuno che mi critica, anche aspramente, non merita nemmeno le mie parole".: "Solo Pastore potrebbe giocare dal primo minuto. In molti che sono stati convocati potrebbero anche non andare in panchina. Perotti è praticamente impossibile che parta da titolare. De Rossi sta lavorando tantissimo e bene, spero di averlo a disposizione contro la Juve. Pellegrini avrà bisogno di un po' di tempo. Dzeko potrebbe esserci contro la Juve ed è più avanti rispetto a El Shaarawy"."Credo di essere equilibrato. Ci vuole il rispetto dei ruoli, che è fondamentale, poi si possono creare anche ottimi rapporti. La coerenza però deve essere continua nello spogliatoio. La sincerità paga sempre, anche se può dar fastidio qualche volta. La mia può dar fastidio nei confronti della stampa, per esempio, come quella della stampa può dar fastidio a me".: "Da lui mi aspetto di più, ma anche lui si aspetta di più da se stesso. Sta a lui dare delle risposte e cogliere l'occasione ora che ha la possibilità di scendere in campo"."Se voleva mandare un messaggio positivo gli ha fatto vedere solo gli ultimi 10 minuti. Io farò vedere la partita d'andata. Le cose vanno analizzate al meglio. Se guardano gli ultimi 10 minuti trovano per forza dei difetti. Sono scelte che vengono fatte per dare un messaggio positivo alla squadra e lo farei anche io".: "E' convocato con la Primavera, ha una partita importante per la Youth League. Non è il momento giusto per inserire i ragazzi giovani, perché vanno inseriti quando il momento è positivo. Serve il momento giusto per fare questo tipo di scelte. Ha delle qualità, che può dimostrare e che in prospettiva potrebbero essere molto importanti. Ma non è l'unico"."E' un problema di condizione, non un problema fisico se ancora non ha giocato da titolare. Tra stasera e domani farò delle valutazioni. Potrebbe giocare dall'inizio ma con un minutaggio contenuto. Non posso pensare che possa giocare tutta la partita. Rispetto agli altri che stanno rientrando, è quello più avanti ed è per questo che sto pensando alla possibilità di farlo partire titolare".