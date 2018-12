L'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN e Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 ottenuta sul Parma che pone fine alla crisi giallorossa.



VITTORIA E IDENTITA' - "Abbiamo ritrovato identità. Nel primo tempo abbiamo faticato girando troppo palla, nel secondo gli abbiamo fatto male. Abbiamo concesso solo l’occasione di Siligardi. All’inizio non eravamo brillanti poi ci siamo sciolti. Mi aspettavo la partenza così, ho utilizzato gli stessi giocatori in tutta la settimana".



ZANIOLO - "Deve continuare ad allenarsi, normale fare degli errori. Non è abituato a giocare a certi ritmi, sarebbe stato più logico farlo partire dalla panchina ma non me lo potevo permettere.



MANOLAS - "Manolas? Mi auguro che non sia nulla di importante. Ha avuto un problema al flessore, peccato. Ci sarebbe servito per tutta la gara. Ci aiuta a rimediare all’altezza che abbiamo nel nostro gioco durante la gara".



GIOVANI E MERCATO - "Quando si sceglie una linea verde si sa che si affronteranno gare difficili. Zaniolo è un talento. I ragazzi crescono anche con le partite meno buone. Vedo la crescita di Kluivert, Ünder e di Lorenzo Pellegrini che ha imparato a giocare in diversi ruoli. Mercato? Valuteremo, non solo in entrata ma anche in uscita".