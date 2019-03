Fino al termine della stagione, la Fiorentina proseguirà con Stefano Pioli. Nella penombra - scrive La Nazione - i giochi per sostituire l'attuale tecnico viola sono già iniziati. E il nome più caldo è quello di Eusebio Di Francesco, che potrebbe addirittura rinunciare alla buonuscita dalla Roma per accasarsi sulle rive dell'Arno. Accordo di tre anni, ingaggio già definito, garanzie tecniche in arrivo e obiettivi chiari.