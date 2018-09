L'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna: "E' un match sempre insidioso, vedo il Bologna come una squadra quadrata e compatta. E' sempre dura, ma va approcciata con una mentalità davvero determinata".



Sulle difficoltà della squadra: "Siamo i lontani parenti di quelli dello scorso anno, ma siamo sempre in tempo per tornare. Deve scattare qualcosa dentro di noi, dobbiamo ritrovare quel fuoco, che io ho e che la squadra deve ritrovare quanto prima. Sono il primo a dover farlo tirare fuori, a partire da domenica, una delle partite in cui dobbiamo dimostrare di esserci. La gente vuole quello ed è giusto che lo pretenda, dobbiamo dimostrare di essere determinati e cattivi".



Su Pastore: "E' disponibile, devo decidere se giocherà ma è disponibile".



Sulla tribuna di Kluivert a Madrid: "Ho letto di "Roma giovane in tribuna", ma non ne posso portare 42 in panchina... C'erano solo 18 posti. Riguardo Kluivert, poteva essere un segnale o meno ma giocherà domani, è la dimostrazione che anche chi va in tribuna può giocare. Abbiamo bisogno di tutti".



Su Kolarov: "Luca Pellegrini al suo posto? Potrebbe esserci spazio per tanti calciatori che possono fare quel ruolo. Anche Pellegrini sarebbe un debuttante, devo valutare con attenzione, giocare a Roma non è come nelle altre piazza. Kolarov sicuramente riposerà, ma non vi dico quando".



Su Zaniolo: "Potrebbe anche esordire in A, non l'ho scelto solo per dare un segnale, ma anche perchè qualità importanti. Faccio tutto per il bene della Roma e porto con onore questa maglia. E' un messaggio che mando a chi critica, sia per costruire che per distruggere. Accetto l'ironia, ma non le offese. Ho visto un quadretto molto simpatico, basato su "L'allenatore del pallone", ci stava tutto. Sono molto arrabbiato per quello che ho sentito, ma lo sono nel modo giusto, non me la tengo dentro e la faccio finita lì. Vogliamo dimostrare di non essere quelli di inizio stagione".



Ancora sulle critiche ricevute: "Abbiamo dimostrato che la mia idea di calcio ha portato ottimi risultati. Quando succede questo, viene fuori di tutto. Sono convinto che questi ragazzi credono ancora di più al lavoro che fanno. A Nzonzi non avevo chiesto di fare la mezzala, è stata una mossa che non ha sortito gli effetti sperati, ma il Real ha dimostrato di avere qualcosa in più, non solo di noi. Volevo anch’io qualcosa in più dalla mia squadra. Se non abbiamo quella determinazione in più, si fa fatica con tutti".



Su Schick: "Abbiamo bisogno di tutti, non possiamo perdere nessun. Patrik poteva fare meglio, come potevano gli altri. Nei momenti di difficoltà i ragazzi vanno sostenuti. Ora c’è bisogno di sostenerlo, è un giocatore di grandi mezzi. E’ normale che anche lui deve farsi aiutare e dare di più. Abbiamo bisogno di Patrik Schick, non possiamo pensare di fare leva e caricare tutto, campionato e coppe, sulle spalle di Dzeko".