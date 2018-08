L'allenatore della Roma, Di Francesco ha dichiarato a Sky dopo il 3-3 con l'Atalanta: "Bisogna fare i complimenti ai nostri avversari, che sono in una straordinaria condizione fisica e andavano il doppio di noi. Nel primo tempo siamo stati troppo brutti per essere veri, in particolare sbagliavamo tutte le pressioni dietro. Avrei dovuto cambiare 7-8 giocatori all'intervallo e non solo 2. Nella ripresa i ragazzi hanno avuto una buona reazione, ma nel finale mi hanno fatto ancora arrabbiare perché abbiamo perso gli equlibri e ci siamo allungati, sembrava una partita tra scapoli e ammogliati. Pastore è sparito dopo il gol non dando una mano a livello tecnico e fisico, poi si è ripreso facendo la differenza tra le linee".