Una carriera “tormentata” quella Federico Di Francesco, figlio dell’allenatore Eusebio. Prima una lunga trafila nelle giovanili del Pescara, club con il quale ha esordito in prima squadra nel 2013 in una partita di Serie A. Poi, l’acquisto da parte del Parma ed un giro di prestiti, tra Gubbio, Pescara e Cremonese. Nel 2015 il crack da parte del club emiliano, il fallimento, e tutti i giocatori ducali si trovarono dunque svincolati. Tra di loro spiccava, brillava questo ragazzino. La Virtus Lanciano non ci ha pensato neanche un secondo ed ha deciso di metterlo contratto. Poi, Di Francesco ha iniziato ad intravedere una luce in fondo a quel tunnel e a quel giro infinito di squadre. Finalmente è arrivato il Bologna, che ha deciso di acquistarlo a titolo definitivo per 1,5 milioni di euro, una cifra irrisoria. Una boccata d’ossigeno però per l’esterno. Dopo due buone stagioni nelle fila rossoblù, il Sassuolo in estate ha deciso di acquistarlo. Proprio lì, ha ritrovato suo padre alla guida dei neroverdi. Nel 2019 poi la Spal l’ha preso in prestito per costruire una formazione con l’obiettivo di puntare alla salvezza. Ma al termine della stagione la squadra di Ferrara retrocede in B e con essa finisce l’avventura in Serie A di Di Francesco il quale ritorna nell’ombra. Oggi il figlio d’arte ha 27 anni ed ha ancora un anno di contratto con il Sassuolo. Il mercato ufficialmente non è ancora aperto, ma Federico ha tanta voglia di riscatto, vorrebbe fare di nuovo il grande salto, giocare nel palcoscenico della massima serie. Tante le voci che lo vedono come un futuro acquisto dell’Hellas Verona, club dove il nuovo mister è proprio suo padre che ha preso il posto di Juric. Sulle sue tracce però sembra esserci anche il Venezia, club neo promosso in Serie A, il quale cerca un rinforzo proprio sugli esterni ed ha bisogno di giocatori d'esperienza. Si prospetta un’estate incandescente quella di Di Francesco, ricca di speranza. Sarà alle porte l’ora del rilancio?