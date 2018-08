La Roma vince allo scadere contro il Torino grazie a una perla di Edin Dzeko. Così Di Francesco ha parlato a Sky Sport nel post-partita: “La mia squadra ha un atteggiamento offensivo, dobbiamo migliorare in tutte e due le fasi. In difesa abbiamo fatto bene, siamo stati poco lucidi davanti. Non voglio parlare di bocciature o promozioni, dico solo che tutti devono crescere. Le milanesi fanno più paura? Si sono rinforzate, l’Inter si è rinforzata tanto ma si fanno tante chiacchiere, io ho tanti ragazzi nuovi che sono arrivati e che devono migliorare come Pastore, è stato forse meno qualitativo ma ha avuto desiderio di fare bene. Il Flaco può essere un trequartista o una mezzala nel mio modo di giocare, per me cambia poco perché ha tanta qualità e ha bisogno di giocare, sono contento della sua predisposizione alla squadra. Deve migliorare nel palleggio, è stato però bravo in altre occasioni. Roma più forte dell’anno scorso? Mi auguro che lo diventi, ma le chiacchiere stanno a zero. Abbiamo ceduto due giocatori importanti ma sono stati sostituiti. Olsen, a parte quella piccola incertezza, ha avuto grande dimestichezza con il pallone e per questo sono felice”.



A Roma TV ha aggiunto: “Siamo stati bravi e fortunati nel finale anche se potevamo fare meglio nel primo tempo. Una squadra come la nostra dev'essere più pericolosa rispetto a quello che ha creato. Sostituzioni? Abbiamo dei ragazzi che diventeranno dei campioni, ma le altre fanno così. Conta più lo spirito di squadra, il desiderio di aver voluto la vittoria nonostante fossimo arrivati. I cambi ci hanno dato freschezza e lucidità che ci hanno fatto vincere. Olsen? Sono contento della prestazioni sua. È stato bravo nella gestione con la palla trai piedi, nonostante quella piccola incertezza. Pastore? Se ne parlerà tanto. Non è stato qualitativo, meno lucido, ma con lui ci toglieremo grandi soddisfazioni, aldilà della posizione. Quando sbagli le cose più semplici devi ritrovare soltanto il ritmo partita. Dobbiamo migliorare determinati meccanismi. Puoi avere grandi qualità, ma se non vai con la cattiveria giusta... Edin ha avuto 4 occasioni nel primo tempo, ma non è stato lucido, nel finale ha fatto gol. Sapevo delle difficoltà nostre sul piano fisico. Questa è un'altra squadra dispetto a quella di un anno fa contro l'Atalanta. Dobbiamo migliorare a livello qualitativo e tecnico. Vincere che forza dà? Importante, ci dà forza, fiducia. Se il toro avesse pareggiato non avrebbe rubato nulla. Il fatto di non accontentarsi dev'essere il marchio di fabbrica di questa squadra. Non vogliamo accontentarci e giocare sempre per vincere. Pressing? Abbiamo rubato palle nella loro metà campo. Andate a vedere i lanci lunghi del Torino, è facile saltare la prima pressione in questo modo".