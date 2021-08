Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa in vista dell'esordio stagionale del Verona contro il Sassuolo, partita in programma per domani alle 18:30. Entusiasmo sull'ambiente: “Mi fa piacere, anche perché è giusto a inizio stagione avere grande entusiasmo. Mi auguro che rimanga per tanto tempo, è il mio compito mantenerlo. Si lega tutto al lavoro, alla voglia di mettersi in gioco”.



SULLA FORMAZIONE - “Deciderò tutto domattina. Pandur ha fatto più partite di Montipò, quindi credo sia in vantaggio Ivor. Abbiamo provato a recuperare Faraoni, ma non sarà della partita. Ci saranno novità rispetto al Catanzaro”.



SUL SASSUOLO - “Sono riusciti a crescere costantemente, ogni scelta che hanno fatto, a partire dagli allenatori, è stata determinata dal desiderio di imporre il proprio gioco. Mi auguro possano balbettare un po' domani, noi dovremo cavalcare questo entusiasmo, attraverso le nostre caratteristiche”.



SULLE SUE ULTIME ESPERIENZE - “Per un allenatore le responsabilità ci sono sempre. Quello che mi piace di questa squadra è che abbia già una mentalità: io la voglio mantenere. È normale che, personalmente, vengo da due stagioni negative, e ho grandissima voglia di rifarmi”.