Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato alla stampa dopo l'amichevole di Dallas contro il Barcellona: "Ho vissuto la vicenda di Malcom con grande tranquillità. È un ottimo giocatore e se l’ha preso il Barcellona significa che avevamo visto bene anche noi. Buona fortuna a lui, anche se io sono contento di quelli che ho. Se Malcom ha scelto il Barcellona non possiamo farci niente".



Sulle prossime mosse di mercato: "Credo che non dobbiamo affollare la rosa. Bisogna essere intelligenti in quello che facciamo, il direttore Monchi è stanco ma non dorme. L’ho rivisto oggi dopo tanto tempo perché sta lavorando tantissimo. Ci stiamo guardando attorno e stiamo valutando altri eventuali innesti ma gran parte della squadra c’è. Abbiamo fatto valutazioni a 360 gradi senza avere grandissima fretta, anche perché il mercato chiude tra un po’. Io non voglio avere 30 giocatori, diventa difficile poi. Bisogna avere i giocatori giusti, dove tutti possono avere la possibilità".