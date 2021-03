Antonio Di Gennaro, ex centrocampista tra le altre di Fiorentina e Perugia, parla a Radio Bianconera della lotta scudetto tra Inter e Juve: "Credere nella rincorsa in campionato per la Juve è un dovere. Vincendo il recupero contro il Napoli potrebbe avere qualche piccola chance. È difficile ma è d'obbligo sperarci e crederci anche perché a parte il 19 maggio la finale di Coppa Italia la Juve ha tutto il campionato davanti. Il fatto di aver scelto Pirlo è indice di un tentativo di ricostruzione, anche se alla Juventus l'obbligo è sempre quello di vincere. Se la Juventus dovesse riuscire a fare questo piccolo miracolo di rivincere lo scudetto contro un'Inter così, allora vorrebbe dire che il processo di ricostruzione si appoggia su basi solide".