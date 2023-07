Intervenuto a Lady Radio, Antonio Di Gennaro ha detto la sua su Berardi, dopo le recenti dichiarazioni di Lotito: "Lotito dice che 30 milioni sono troppi, ma invece li vale tutti. A 29 anni non si è vecchi, ma nel pieno della carriera. E' un giocatore che fa la differenza, la Fiorentina con lui farebbe il salto di qualità. Sarebbero soldi ben spesi. Caprile? L'ho seguito in tutta la scorsa stagione a Bari, è un portiere completo. Ha reattività e grande personalità, certo deve ancora crescere in alcuni aspetti ma lo ritengo uno dei migliori prospetti italiani."