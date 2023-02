Le parole di Mourinho dopo la vittoria con il Verona hanno fatto discutere tra i tifosi giallorossi. A commentarle ai microfoni di RaiSport è l'ex centrocampista della Juve Angelo Di Livio: "Faccio fatica a capirlo. I fischi a cui fa riferimento non credo che fossero rivolti alla squadra, ma poi che vuol dire che parlerà a fine anno?! Adesso che la Roma sta lottando per il quarto posto e avrà una sfida importante in Europa non ha senso fare queste polemiche".