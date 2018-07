Anastasia (Casale) torna al Cuneo, dove è in arrivo Borgo (ex Novara) come ds. Raffini (Pordenone) firma con il Ravenna. Damian (Chievo) e Cianci (Sassuolo) al Siena, che tessera Lorenzo Di Livio (Matera). A proposito di figli d'arte: Mattia Lombardo (Reggiana) alla Lucchese. Bis Sambenedettese: Rinaldi (Messina) e Gemignani (Gavorrano). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Forte (Casertana) alla Viterbese e la Sicula prende Laezza (Reggina).