La Juve di Sarri non convince l'ex Angelo Di Livio che su Il Corriere dello Sport dichiara: "La Juve se la sta rischiando sia in campionato che in Champions, a me la mentalità della Juve quest'anno non sta piacendo, è un po' leziosa come squadra. Però è sempre prima in campionato, e contro il Lione ha la possibilità di qualificarsi. Allegri? Non capisco il suo addio, per me è un allenatore come Lippi. Chi vince non può essere mandato via, era un punto importante della squadra".



RONALDO - "Deve giocare sempre, lo puoi far riposare una volta ogni 15 partite. E' un super campione, un esempio per come si allena e vive. Tanto di cappello".