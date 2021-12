L’ex calciatore della Juve, Angelo Di Livio, ha parlato del rinnovo di Paulo Dybala in una intervista concessa alla Gazzetta dello sport: La prima cosa, scontata ma fondamentale, è che Dybala deve tornare a stare bene, perché troppi infortuni fanno male alla squadra. Però Paulo è un top, e i giocatori top devono stare alla Juve. E questa squadra ha un gran bisogno di uno come lui, lo si è visto quando è mancato per come a volte la squadra fatica a creare occasioni. In quanto alla durata del contratto, ai numeri dieci ci si lega per sempre. È già successo in passato, con Del Piero alla Juve, con Totti alla Roma. Sono quel genere di giocatori per cui non si fanno troppi calcoli. E se

Dybala sta bene è quel tipo di figura. La Juve in questi ultimi tempi ha ritrovato solidità, ma gli sono mancate ancora qualità e accelerazioni: la fantasia di Dybala e gli strappi di Chiesa, per fare una sintesi che può rendere l’idea. Federico è un altro che va recuperato assolutamente, e poi entrambi possono stare in un tridente, con l’argentino che parte largo a destra e l’azzurro a sinistra. E poi serve un centravanti a tutti i costi, uno che possa fare da riferimento e occupare l’area. Sento parlare di Scamacca, che mi piace ed è un investimento giusto anche per il futuro. In estate bisognava prendere Dzeko: se lo sono lasciati sfuggire, ma sarebbe stata la soluzione perfetta. Ma adesso non è tempo di rimpianti: per lo scudetto ormai è tardi, l’Inter viaggia

troppo spedita e anche il Milan è solido. Visti i troppi punti persi l’obiettivo dell’annata è tornare in Champions League e questo è decisamente possibile. Dybala servirà subito ed è sicuramente un punto da cui ripartire per il futuro