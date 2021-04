L’ex Juventus Angelo Di Livio ha rilasciato un’intervista al Corriere di Torino, occasione in cui ha parlato di Vlahovic, obiettivo di mercato dei bianconeri: “È un calciatore da grande squadra. La Fiorentina però non deve essere considerata una squadra di passaggio”.



SULLA PARTITA - “La Fiorentina non mi ha sorpreso, la vittoria di Verona ha dato forza. Mi aspettavo una Juve diversa, più cattiva e aggressiva. Ciò che vedo è che manca fame. Ho visto una squadra bloccata, solo il gran gol di Morata l’ha salvata. Con la Fiorentina non sono bastate le urla di Buffon dalla panchina. Anche i leader della squadra stanno facendo fatica a dare la scossa giusta. Ronaldo? Ho la sensazione che qualcosa stia finendo”.