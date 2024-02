Di Lorenzo: 'Esonero Mazzarri sconfitta di tutti, Calzona porta entusiasmo. Col Barcellona può essere la svolta'

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, presenta la gara di domani che vedrà impegnati gli azzurri per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Ecco le sue parole dalla sala stampa in conferenza presso lo Stadio Diego Armando Maradona:



IL MOMENTO - "Quando si cambia allenatore per la terza volta c'è qualcosa che non va, la situazione non è bella. La squadra ha preso coscienza della situazione e sa di dover fare di più. Ci metteremo subito al lavoro per uscire da una situazione che non ci vede contenti. Tutti responsabili, lo siamo noi giocatori che andiamo in campo e lo sappiamo".



L'ARRIVO DI CALZONA - "Il fatto che il mister conosca tanti giocatori accelera il processo. Ci può dare tanto e in questo primo giorno è entrato nello spogliatoio con grande entusiasmo. Ce l'ha trasmesso subito. Dobbiamo ripartire insieme e vogliamo far bene. Ci rimane una stagione da giocare e siamo focalizzati su questo".



ENTUSIASMO - "Come detto, il mister si è presentato bene e con entusiasmo. Ultimamente avevamo perso quell'entusiasmo che ci aveva contraddistinto anche l'anno scorso. Da domani servirà essere spensierati perché per affrontare queste squadre in queste notti serve questo. Il cambio d'allenatore può portarci a svoltare. Lo vogliamo tutti, lo vogliono i tifosi. La squadra è cosciente della situazione e darà il massimo per uscire da questa situazione".



COSA SERVE PER VINCERE - "Servirà giocare la partita con spensieratezza. La mente libera può aiutarci. Si fa questo mestiere per giocare partite come queste e la affronteremo al massimo del nostro potenziale. Giocheremo in casa e questo può darci un'ulteriore spinta. Speriamo di dare una bella gioia anche a loro".



MESSAGGIO AI TIFOSI - "Ai tifosi c'è poco da dire, anche nell'ultima partita in casa ci hanno incitato fino alla fine. Poi giustamente ci hanno fischiati perché non contenti dell'andamento. Ma i primi a non essere felici siamo noi. La squadra non è mai mancata d'impegno. Il calcio è così: a volte si riescono a fare risultati positivi, altre volte no. I tifosi sono liberi di fischiare. Non mi sento di dire niente perché sono sempre vicini a noi. Cercheremo di regalargli una notte bella perché lo meritano loro, lo meritiamo noi. Questa partita può cambiare tante cose, può essere la svolta".



DA MAZZARRI A CALZONA - "Ringrazio mister Mazzarri e dispiace, quando si cambia allenatore è una sconfitta per tutti. La squadra ha reagito da professionisti, ci siamo messi subito a disposizione del nuovo allenatore e da oggi abbiamo provato ad assimilare i primi concetti con disponibilità ed entusiasmo. Poi ci sarà più tempo. Domani sera proveremo a mettere in campo quel poco che il mister ci ha trasmesso per fare una grandissima partita".