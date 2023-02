Nel post partita di Napoli-Eintracht, vinta dai partenopei, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo si è espresso così ai microfoni di Sky:



“Dovevamo sfruttare meglio qualche occasione, ma siamo contenti di questa vittoria. Siamo partiti un po’ contratti, ma dopo aver preso le misure la nostra qualità è venuta fuori”. In merito al suo gol: “Segnare in Champions mi sembra strano, anche se quest’anno è la seconda volta che mi capita. Ho visto lo spazio e mi sono inserito, poi è stato bravo Kvara con il colpo di tacco a servirmi. In campionato sappiamo che abbiamo una grande opportunità, però nel calcio può succedere di tutto e non si sa mai. In Champions, il Napoli non è mai arrivato ai quarti e il primo obiettivo è questo. Ci godiamo ogni partita”.