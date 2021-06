Giovanni Di Lorenzo ha fatto una scalata importante negli ultimi anni e oltre a diventare un giocatore importante per il Napoli si è conquistato con merito un posto tra i convocati di Mancini per gli Europei in corso. Il suo ex agente, Vittorio Tosto, ha parlato di lui a Radio Kiss Kiss Napoli:



"È una bella soddisfazione per me vedere Di Lorenzo agli Europei, lui abita vicinissimo casa mia. Il ragazzo era finito nel dimenticatoio per varie situazioni, ma lo conosco dai tempi della Lucchese e sono sempre stato convinto fosse speciale. Di Lorenzo ripartì da Matera sotto la mia gestione, io lo proposi al Napoli, al Sassuolo, al Bologna ed al Genoa, ma nessuno ne era convinto. Devo ringraziare Corsi dell'Empoli che mi diede fiducia. Anche se non c'è stata gratitudine da parte sua. Io per Di Lorenzo ho rischiato la vita, feci un incidente gravissimo e raggiunsi Matera per lui. Mi sarei aspettato riconoscenza da parte sua, piangeva dalla gioia quando firmò con l'Empoli, ma è acqua passata".