Una corsa a perdifiato dalle giovanili di Lucchese e Reggina fino alle porte della Nazionale. E' questa la parabola straordinaria di Giovanni Di Lorenzo, rivelazione dell'ultima stagione di Serie A con la maglia dell'Empoli e oggi bella realtà del Napoli. Dalla provincia alla ribalta di una big, anche sul palcoscenico della Champions League, finendo per attirare l'attenzione di Roberto Mancini. Domenica scorsa, in occasione del match contro il Brescia, c'era anche Giulio Nuciari, assistente dell'allenatore azzurro, sugli spalti del San Paolo e tra gli osservati speciali c'era il laterale di Carlo Ancelotti. Difficile stabilire se già in occasione della prossima tornata di convocazioni contro Grecia e Liechtenstein sarà il suo turno, ma il nome è stato appuntato.



MATURO - Non ha patito il salto di categoria, non ha sofferto nemmeno il cambio di sistema di gioco, lui che nell'Empoli di Andreazzoli si esaltava da esterno del 3-5-2 con compiti principalmente offensivi e che al Napoli si è riadattato in una linea difensiva a 4. Non sarà semplice ripetere i 5 gol della passata annata, ma il segno Di Lorenzo lo ha già lasciato anche nell'attuale campionato, andando a bersaglio nella sfida più attesa con la Juventus. Ma dimostrando soprattutto una solidità e una maturità quasi inaspettata nella fase difensiva, anche al cospetto di avversari di caratura internazionale come quelli del Liverpool in Champions League. Una prima certificazioni delle sue potenzialità, in attesa di altri esami di pari livello, ma una conferma del fatto che De Laurentiis e Giuntoli abbiano portato a termine un'operazione di mercato particolarmente intelligente, anche sotto l'aspetto economico.



CHE AFFARE - I 9 milioni di euro investiti l'estate scorsa non rappresentano una spesa esosa, anzi, alla luce del fatto che sul giocatore ci fossero altre squadre importanti del nostro campionato, come l'Inter, che ha poi virato sull'austriaco Lazaro spendendone ben 22. Un'intuizione felice quella di Giuntoli, bravo a convincere il presidente del Napoli ad affondare il colpo in occasione di una partita tra Empoli e Torino dello scorso 19 maggio. Secondo la ricostruzione del quotidiano Il Mattino, fu in quella circostanza che De Laurentiis, assistendo alla partita alla tv, rimase definitivamente folgorato da Di Lorenzo, avviando la trattativa col suo procuratore Mario Giuffredi e chiudendo l'accordo col numero uno dell'Empoli Corsi nelle successive settimane. Dalle giovanili di Lucchese e Reggina a Napoli, di strada il ragazzo ne ha fatta davvero tanta. Fino alle porte della Nazionale.