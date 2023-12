Il difensore e capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha concesso un'intervista al TG1 in cui ha parlato della sua stagione in azzurro iniziata con lo scudetto cucito sul petto, ma che non sta andando come tutti si aspettavano.



REGALO DI NATALE - "Il regalo di Natale più bello? Quello che è importante sono le mie bambine, stare con loro e la mia famiglia. Loro sono state brave e quindi Babbo Natale ha eseguito alla perfezione il suo lavoro. La più grande si chiama Azzurra perché l'azzurro è un colore che mi piace ed è anche quello di Napoli. Mia figlia ogni giorno mi fa dire questa parola e quindi è bello".



SCUDETTO - "Vincere uno scudetto e farlo qui a Napoli è incredibile".



KO IN COPPA - "La sconfitta contro il Frosinone? La notte dopo non ho dormito, è stata una brutta partita, la mia peggiore da quando gioco a calcio. Ma bisogna guardare avanti senza soffermarsi su ciò che è stato"



BARCELLONA - "Affronteremo il Barcellona al massimo delle possibilità per cercare di passare il turno".



MAZZARRI - "Il cambio di allenatore significa che le cose non stanno andando bene, questo ci dispiace. Ci siamo subito messi a disposizione di Mazzarri".