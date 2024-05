Getty

Di Lorenzo sempre più lontano da Napoli: le quote dicono Roma, Inter e Juventus alla finestra

11 minuti fa



"Se ci viene comunicato che di fronte all’offerta giusta il ragazzo è sul mercato, significa che il club non crede più in lui e non è più al centro del progetto". Le parole di Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di Lorenzo, hanno definitivamente aperto la ferita con l'ambiente napoletano. Il capitano, in rotta con società, sembra ormai destinato a cambiare maglia. Il futuro potrebbe essere ancora in Italia e nelle quote c'è una squadra al momento in vantaggio: la Roma, prossima destinazione del terzino a 3,50. I giallorossi hanno bisogno di un titolare sulla corsia di destra e Di Lorenzo sarebbe una soluzione di livello gradita a De Rossi. Anche l'Inter pensa al giocatore, come possibile sostituto in caso di partenza di Dumfries: l'affare si gioca a 4,50. Infine la pista Juventus, che ha messo gli occhi sull'ex Empoli e potrebbe intavolare uno scambio con Chiesa, ma per l'ipotesi bianconera la quota sale fino a 6.