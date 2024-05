Getty

Di Lorenzo sostituito, una parte dei tifosi lo fischia: ultima col Napoli?

37 minuti fa



Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è stato sostituito all'85' dell'ultima di campionato, in casa contro il Lecce; al suo posto è entrato Mazzocchi, ma quando è stato annunciato il cambio dagli spalti del Maradona è piovuto qualche fischio.



STADIO DIVISO - Fischi che sono stati poi coperti da applausi, ma che danno l'idea del malcontento della piazza azzurra nei confronti di una stagione fallimentare in tutto, fuori dall'Europa dopo uno Scudetto trionfale. E per Di Lorenzo potrebbe essere stata l'ultima con i campani.



FUTURO? - L'ex Empoli avrebbe infatti chiesto di cambiare maglia nel corso della prossima estate nel colloquio con il prossimo ds Manna. Su di lui ci sarebbero gli interessamenti di Juventus e Inter (in caso di partenza di Dumfries)