Di Maria annuncia l'addio al Benfica, può giocare il Mondiale per Club? Cosa succede

Sicuramente, El Fideo: titolo di Portogallo ai rivali dello Sporting, arrivato dopo la frenata del suo Benfica contro il Braga. Proprio nell'ultima partita dell'argentino con la maglia biancorossa: "Fa molto male questo epilogo dopo un anno così lungo - ha scritto Di Maria sui suoi profili social dopo la partita - È stata la mia ultima partita di campionato con questa maglia". Due anni dopo il ritorno in Portogallo, quindi, El Fideo saluta per la seconda volta il Benfica.

- Il contratto è in scadenza il 30 giugno nel bel mezzo del Mondiale per Club, ma secondo la stampa portoghese. El Fideo sta ragionando sul suo futuro e per ora, a 37 anni, non sta prendendo in considerazione la possibilità di lasciare il calcio giocato. La sua idea quindi è quella di continuare a giocare, da capire quale maglia vestirà nel 2025/26.- Tutte le 63 partite del Mondiale per Club che coinvolge le 32 squadre più forti al mondo saranno visibili su Dazn in modo gratuito.all'Hard Rock Stadium di Miami, la finale si giocherà al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025.

- Gli scenari più probabili per il futuro del Fideo sono. L’argentino sarà svincolato e potrà scegliere in autonomia il prossimo club, prima di prendere una decisione definitiva vuole aspettare di avere tutte le carte in mano e per questo potrebbe prendere tempo giocando il Mondiale per Club con il Benfica. Il torneo negli Stati Uniti per lui potrebbe rappresentare anche una vetrina, per dimostrare che nonostante l'età può fare ancora la differenza.