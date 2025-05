Di Maria annuncia l'addio al Benfica: tre ipotesi per il futuro

AFP via Getty Images

La Liga portoghese non si è conclusa comesperava e sognava: il pareggio delcontro il(1-1) ha consegnato il titolo nelle mani dello. Un finale amaro, soprattutto perché si trattava dell’in campionato del Fideo con la maglia del club di Lisbona: l’annuncio dell’addio è arrivato direttamente dall’argentino con un messaggio sui social.“Non è stato il finale che volevamo per il campionato”, ha scritto Di Maria sui social. “Abbiamo lavorato duramente per raggiungere il nostro obiettivo.dopo un anno così lungo. È stata la mia ultima partita di campionato con questa maglia e sono orgoglioso di averla potuta indossare di nuovo.. Insieme come sempre. Grazie per il vostro sostegno”. Il Benfica scenderà in campo domenica 25 maggio proprio contro lo Sporting con in palio la. L’obiettivo è quello di riscattarsi e concludere con un sorriso la stagione, prima dell’inizio del Mondiale per Club.

A due anni dal ritorno in Portogallo, Di Maria si prepara a salutare per la seconda volta il Benfica. Le strade del club e dell’argentino si erano già divise nel 2010, quando ilsi è presentato a Lisbona con 25 milioni più 11 di bonus per portarlo in Spagna. 13 anni più tardi, il Fideo è tornato al Benfica, dopo una sola stagione passata alla. In questa seconda avventura, Di Maria ha collezionato 87 presenze, 32 goal e 25 assist. Inoltre, ha vinto lanel 2023.Gli scenari più probabili per il futuro del Fideo sono il ritorno alin Argentina, il trasferimento in. L’argentino saràe potrà scegliere in autonomia il prossimo club. Molto romantica sarebbe la scelta Rosario Central, squadra di cui Di Maria è sempre stato tifoso e con cui è cresciuto e ha iniziato la propria carriera. Tra le piste possibili c’è anche l’approdo in America,