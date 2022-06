La Juve e Angel Di Maria, un affare ancora da chiudere. La distanza tra le parti è sulla durata del contratto, che modifica anche l'ingaggio, e in questo stallo si è inserito il Barcellona, spiegano in Spagna. Lo stesso stallo, però, causa il fair play imposto dalla Liga lo ha il Barcellona sul mercato, perché non può chiudere nemmeno i contratti già definiti per il momento. Per questo, spiega Tuttosport, la Juventus confida che si tratti di una manovra di disturbo, ma la tentazione resta.