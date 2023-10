Angel Di Maria, alla vigilia del match del Benfica contro l'Inter in Champions League, ha parlato al sito ufficiale del club portoghese iniziando dal suo ritorno a Lisbona dopo l'esperienza alla Juventus: "Non era mai successo prima che in Portogallo un giocatore fosse accolto così... Avere questo privilegio, così tanti tifosi fuori dallo stadio... Il Benfica è la mia casa in Europa, è qui che sono arrivato, dove sono diventato un giocatore vero. Ho avuto la possibilità di giocare con Rui Costa, questo vuol dire che sono vecchio... Ci ho giocato insieme e ora è il mio presidente”.



IL MATCH DI CHAMPIONS - "E' la competizione più bella che un calciatore possa vincere col club... Io ho avuto la possibilità di vincerla, è una sensazione unica. Oggi a 35 anni continuo a fare la stessa cosa dentro il campo. Voglio sempre qualcosa in più, in termini di gol e assist. Il giocare certe competizioni mi ha fatto diventare quello che sono oggi e questo club mi ha insegnato cosa significa volere sempre la vittoria. L'unica cosa che volevo era tornare e vestire ancora questa maglia, tornare ad essere felice dove lo ero già stato. Avevo solo questa idea nella mia testa".