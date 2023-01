Angel Di Maria, attaccante della Juventus, dopo il pareggio contro l'Atalanta è intervenuto al microfono di DAZN: "E' un punto importante. Abbiamo fatto una grande partita, nonostante alcuni errori. Dobbiamo migliorare. E' dura ritrovarsi di punto in bianco a 22 punti, ma dobbiamo continuare con la stessa mentalità".



La Champions è un traguardo adesso impossibile?

"Niente è impossibile. La Juventus spesso è stata giù e poi ha finito per vincere, perché ha una mentalità vincente. Dobbiamo lavorare e rincorrere il quarto posto, essere forti come gruppo, insieme ai tifosi".



Sul caos in casa Juventus.

"Sono arrivato nel momento peggiore della Juventus, con tutti questi problemi, ma sono felice qui. Ma l'importante è essere forti come società, continuare a lavorare, essere compatti come gruppo".



Questo momento può incidere sul tuo futuro? Hai un contratto in scadenza a fine stagione.

"No, perché la mia priorità è sempre la mia famiglia e la mia famiglia sta bene alla Juventus, è felice qui. Sono nel club più grande d'Italia e uno dei più grandi d'Europa. E anch'io sono felice qui".