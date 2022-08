, ovvero fino alla pausa per rifocillarsi, ordinata dall’arbitro, che ha provvidenzialmente spento i fischi che si stavano alzando da buona parte dei quarantuno mila dello Stadium. In quel segmento di gara, la metà del primo tempo, per l’appunto,in ragione di tre motivi. Uno.e difendeva la porta con un certo affanno. Due.che palleggiava a proprio piacimento. Tre., dopo una discreta partenza,non si sa per scarsa preparazione o abbondante preoccupazione. Fatto sta che, dopo un(quarantesimo secondo, avvinghiamento di Muldur sul brasiliano), il Sassuolo, anche per colpa di errori marchiani (Locatelli e Zakaria a ridosso dell’area), aveva preso a cingere la Juve con i cross (Berardi) e con i tiri (ancora Berardi). Fortuna per i bianconeri che. Anzi, sulla deviazione di Defrel, da dentro l’area piccola, è riuscito a salvare all’altezza della linea di porta.A chi mugugnava,dove ad agire in mezzo al campo erano Zakaria, Locatelli e McKennie, mentre davanti distendevano finalmente il campo in larghezza Di Maria, Vlahovic e Cuadrado. Dietro, un po’ a sorpresa, l’allenatore juventino aveva preferito il declinante Alex Sandro a De Sciglio. Così la linea a quattro era composta da Danilo, Bonucci, Bremer e il vecchio brasiliano dato ormai per finito.. Se è vero, come è vero, che nella seconda parte di primo tempo. Quest’ultimo, almeno per quelli che sanno di calcio, non era certo da scoprire ed. Con il suo sinistro al volo (26’) ha trasformato il cross di Alex Sandro in un tiro che ha sbattuto per terra superando con un pallonetto Consigli.che, caricato a molla dal gol, ha preso a furoreggiare non solo a destra, ma a tutto campo. Così sono fioccate anche le occasioni per: prima una girata fuori a séguito di assist del Fideo e cross di Danilo. Poi, su sgroppata impressionante di Di Maria e servizio per la sovrapposizione di Danilo, il serbo ha concluso ancora di poco a lato.. Il capitano del Sassuolo non solo ha abbracciato vigorosamente l’attaccante regalandogli un pericoloso appoggio, ma quando l’altro stava scivolando a terra, lo ha colpito sul piede sinistro facendolo franare. Vlahovic, impossessatosi subito della palla, è andato a trasformare (42’) con precisione e un po’ di rabbia.. La volta in cui è accaduto, anche se un po’ casualmente, Vlahovic è andato a procurarsi un rigore con acume, istinto e forza. Nel frattempo,. Sia perché l’intervallo ha richiamato tutti negli spogliatoi, sia perché la Juve aveva annientato gli emiliani.La coppia era ben assortita e avrebbe fornito fisico e velocità, oltre che tecnica sopraffina. Peccato, anzi, che il Sassuolo si debba privare di Raspadori, ma l’accordo raggiunto con il Napoli è oggettivamente assai vantaggioso. L’ormai ex del Sassuolo è entrato nella ripresa, cominciata con un tiro di Henrique centrale., nonostante una bella parata di Perin, di piede, su Pinamonti (entrato al 59’), un tiro a giro di Di Maria (addirittura precedente il 3-0) e un contropiede sprecato da McKennie. Come, nel finale, da Vlahovic. Tuttavia, a guastare veramente il debutto della Juve, era(problema all’adduttore sinistro) che certamente gli farà saltare la trasferta a Genova con la Sampdoria, se non più partite (il). Allegri che aveva già dato il via alle sostituzioni (De Sciglio per Alex Sandro e l’altro esordiente Kostic, serbo come Vlahovic, per Cuadrado), ha inserito il giovane Miretti. Poi (76’) Rovella per Locatelli e Sulè per McKennie (l’argentino sull’esterno di sinistra e Miretti in mezzo). A voler essere capziosi la Juve avrebbe potuto anche segnare un paio di gol in più. Ma, a consolare i molti bianconeri trepidanti per l’avvio di stagione, è stata la. Allegri riparte da qui.: pt 26' Di Maria, 43' Vlahovic rig.; st 6' Vlahovic.: pt 26' Alex Sandro; st 6' Di Maria.: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro (16' st De Sciglio); Zakaria, Locatelli (31' st Rovella); Cuadrado (16' st Kostic), Di Maria (21' st Miretti), McKennie (31' st Soulé); Vlahovic. A disp. Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, Da Graca, Fagioli. All. Allegri.Consigli; Muldur (7' pt Toljan), Ayhan, Ferrari, Rogerio; Matheus Henrique, Frattesi (36' st Ceide), Thorstvedt (36' st Harroui); Berardi, Defrel (1' st Raspadori), Kyriakopoulos (14' st Pinamonti). A disp. Pegolo, Russo, Marchizza, Alvarez, Obiang, Erlic, D'Andrea, Ruan. All. Dionisi.: Rapuano di Rimini.: pt 16' Locatelli (J), 33' Thorstvedt (S), 41' Ferrari (S); st 24' Matheus Henrique (S).