Il suo rapporto con Tuchel, che recentemente l’ha relegato in panchina, non sarebbe proprio idilliaco, ma la cosa che infastidisce di più Angel Di Maria sarebbe la sua situazione contrattuale. Come riporta la stampa transalpina, il Fideo andrà in scadenza il prossimo giugno, e il Paris Saint-Germain non ha ancora inoltrato un’offerta che soddisferebbe le sue richieste. Preso nota della vicenda, gli agenti dell’ex Real Madrid si starebbe guardando intorno, intavolando contatti anche con club italiani come Juventus e Inter.