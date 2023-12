In scadenza di contratto nell'estate del 2024 con il Benfica, Ángel Di María non sembra pronto a prolungare. E altri club vogliono trarne vantaggio. È il caso del Grêmio che, secondo la stampa brasiliana e TyC Sports, avrebbe già aperto le trattative per rimpatriare la stella ex Juve in Sudamerica. Se per il momento non si parla di accordo, l'argentino a gennaio potrà firmare il pre-contratto dove vorrà.