Angel Di Maria ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura al Benfica. Dopo l’addio alla Juve, l'argentino è tornato a vestire la maglia dei lusitani nella prima amichevole contro il Basilea. E lo ha fatto a modo suo.



IN GOL - Dopo soli 24 minuti, Di Maria ha sbloccato il match terminato poi con il punteggio di 3-1 per i portoghesi. Il Fideo ha giocato 45 minuti e poi si è concesso alle interviste parlando del periodo che sta vivendo e della scelta di tornare al Da Luz. "Non potrei essere più felice. Iniziare così è molto bello. Grande lavoro da parte di tutta la squadra. Continuiamo a lavorare per continuare a crescere e migliorare. Grazie a tutti i tifosi del Benfica che sono venuti allo stadio", ha commentato.