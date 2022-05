Angel Di Maria, attaccante in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain a giugno, ha rilasciato un'intervista alla radio argentina Urbana Play nella quale si è soffermato sul suo futuro: "La mia idea? Giocare ancora un anno in Europa per arrivare al Mondiale nel migliore dei modi se vengo convocato, e poi tornare in Argentina. Non so se il Psg vuole che resti. In caso contrario, vedrò la possibilità di qualche squadra in Europa".



Tra le squadre alla quale Di Maria tramite il suo entourage c'è pure la Juventus, che per il Fideo potrebbe fare uno strappo alla regola che si è data di non puntare su calciatori over 30 e dagli ingaggi proibiti nel futuro prossimo. Al termine della stagione ci sarà un nuovo incontro col procuratore Jorge Mendes per fare il punto della situazione, coi bianconeri disposti a spingersi fino a 4-5 milioni di euro più bonus per assicurarsi l'esterno rosarino.