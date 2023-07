Ancora un anno. Ma non alla Juve, anche se avrebbe pure voluto. Decisione del club, troncata la trattativa per il rinnovo già a maggio, poi Angel Di Maria è andato abbastanza dritto per dritto seguendo il cuore riguardo alla scelta per la prossima squadra. L'ultima in Europa sarà anche la prima: il Benfica. Tutto fatto, manca solo l'annuncio, è arrivata la firma del Fideo sul contratto di un anno fino al 30 giugno 2024.