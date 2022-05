Angel Di Maria, obiettivo di mercato della Juventus, ha concesso una lunga intervista ad Olé in cui ha parlato del suo futuro con la selezione argentina e su come vuole chiudere la carriera.



"Il mio futuro? Il sogno è quello di finire la carriera al Rosario Central. Dopo il Mondiale chiuderò la mia esperienza con l’Argentina. Ho già ottenuto ciò che volevo ottenere e ho la possibilità di giocare un altro Mondiale. Penso sia giusto farsi da parte, altrimenti mi comporterei in modo egoista togliendo spazio agli altri, ai tanti giovani che sto vedendo crescere".