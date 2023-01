Angel Di Maria non smette di ripeterlo: vuole tornare al Rosario Central. Lo ha detto chiaramente pure quest'oggi nel corso dell'intervista rilasciata ai colleghi di Tyc Sports: "Voglio riabbracciare il Rosario Central - ha ammesso ancora il Fideo -. Questo è il mio desiderio, e sono sicuro che il momento arriverà".



L'addio alla Juventus dell'ex di Real Madrid e Benfica tra le altre appare quindi, sempre più scontato: Di Maria ha da mesi esternato l'intenzione di tornare nel club che lo ha cresciuto. Per buona pace della Juventus: con la Vecchia Signora il classe 1988 ha fatto registrare 3 gol e 5 assist in 15 presenze.