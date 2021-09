Angelha parlato ai microfoni di TyC Sport::"Cristiano Ronaldo? È un fenomeno. Quello che fa in campo è evidente, ma fuori lo è ancora di più. Al mio primo compleanno al Real Madrid, erano venuti alcuni miei amici. Della squadra avevo invitato Marcelo e Pepe, che uscivano sempre con Cristiano, e ho invitato anche lui. Pensavo che non sarebbe venuto, ma mi ha mandato un messaggio e ha detto che veniva. Si è seduto fuori con i miei amici a bere birra. Calmo, come se niente fosse. La verità è che mi ha sorpreso molto. In campo vinceva sempre, pensando fosse tutto merito suo, ma fuori dal campo è un altro tipo di persona"."È un orgoglio aver giocato con tanti campioni, ma mi mancava la ciliegina sulla torta: giocare con Messi in un club. Ho avuto diverse possibilità di andare al Barça... Per me è il Nano, gli ho sempre detto così. Io sono Fideo e lui il Nano, è così da tanto tempo e rimarrà così. Gli piace essere trattato come uno in più e io lo tratto così. Se lo tratti per quello che è, un alieno, lo metti in quella bolla che non gli piace. Viene da un altro mondo, è la realtà, ma alla fine per me è Leo, il Nano"."Ad un certo punto avevo programmato di tornare in Argentina: il mio contratto con il PSG stava scadendo e non avevo discusso di nulla, ma è successa la cosa del Covid e l'idea di non poter tornare con la gente mi ha annebbiato. Lì ho iniziato a parlare con la società e mi hanno offerto di rinnovare. Sono rimasto perché mi sento ancora pienamente in grado. E non l'ho fatto per Leo, perché è arrivato dopo…”.