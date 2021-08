Sarà il nuovo PSG del tridente Mbappé, Messi e Neymar, ma Angel Di Maria farà di tutto per ritagliarsi un posticino là davanti, lui che è ancora una delle migliori ale offensive d'Europa. El Fideo ha rilasciato un'intervista a Tyc Sports e ha parlato del nuovo attaccato della sua squadra e anche di Cristiano Ronaldo: “Ronaldo morirebbe dalla voglia di essere quì al Paris Saint Germain. La qualità e la quantità di calciatori che ha il Psg è qualcosa di unico. Difficile trovarli in altri club e i grandi giocatori, vogliono sempre stare con i migliori. Cristiano sicuramente vorrebbe esserci, ma hanno preso Messi e fortunatamente è molto meglio così. E’ di un altro mondo. Ho giocato con Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, Rooney, Van Persie, Ibrahimovic, Benzema, Bale e sinceramente non ho visto niente di simile. È qualcosa di unico Leo”.