i bianconeri hanno archiviato la pratica questa volta senza problemi, staccando il pass per gli ottavi di Europa League: poca roba rispetto alle aspettative di inizio stagione, un passaggio fondamentale in questa fase.Il primo di pura classe: tiro a giro di prima intenzione dal vertice destro dell'area. Il secondo anche di irriverenza e spavalderia: un drìbbling dopo l'altro, un contrasto vinto, un colpo di tacco che poteva essere gol ed è diventato il rigore da cui è arrivata la doppietta. Il terzo di pura voglia, quasi di rapina: al posto giusto nel momento giusto, un colpo di testa che pone la parola fine su un'azione infinita.che si diradino tutte le nubi extra-campo prima di riprendere i dialoghi per un rinnovo di contratto. Intanto Angel ha deciso, vuole restare ancora un anno in Europa, vuole farlo da protagonista proprio come sta facendo ora con la maglia della Juve. Dove resterebbe pure, sempre che gli obiettivi siano tali da poter tornare a puntare a vincere, possibilmente a disputare di nuovo la Champions.Motivo per cui alla Juve si è consapevoli di correre un grosso rischio nel prendere tempo, ma in questo momento non si può fare diversamente. Forse.