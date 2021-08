Angel Di Maria, centrocampista offensivo del Paris Saint-Germain, parla a Tyc Sports, dicendo la sua sul suo futuro e sul suo passato: "Stavo per andare al Boca Juniors, ma poi è apparso il Benfica e il Rosario rischiava il fallimento. Andare all'estero per tanti soldi era l'unica maniera di salvare il club. Ecco perché sono andato in Portogallo. Tornare? Sì. Giocare un Rosario Central-Newell's è uno dei miei sogni. Mi piacerebbe poterlo giocare di nuovo. Sono ancora a un buon livello, devo continuare a giocare e a vincere ancora in Europa".