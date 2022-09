Poi però c’è il campo, domani l’esordio in Champions, e i due simboli del mercato bianconero non ci sono. Di Pogba si sapeva da tempo, oggi è stato visto corricchiare a margine della rifinitura pre-PSG, ma intanto è passato un mese e mezzo dall’infortunio al ginocchio destro, quel menisco esterno che il campione del mondo non ha voluto operare, contro il parere della società.A spanne, verrebbe facile dire che il recupero dall’infortunio alla prima giornata (lieve stiramento al muscolo adduttore) non è stato gestito nel migliore dei modi, ma sicuramente ci spiegheranno che non è così. Resta che rientrato nella mezz’ora finale contro lo Spezia, a 15 giorni dall’infortunio,Stamane, infatti, anche lui era in campo per la rifinitura. Resta da capire se ha solo provato o se è in quest’ultima occasione che si è rifatto male. Per il momento, non ci sono prognosi né diagnosi: si sa solo che il Fideo non è tra i convocati per l’esordio in Champions, nella partita che nella stagione, probabilmente avrebbe voluto giocare più di qualunque altra. Un brutto colpo.Certo, basare la propria fortuna su un quasi 35enne (Di Maria) e un quasi 30enne (Pogba), reduce da 2 stagioni di partite più saltate che giocate, rappresentava un rischio e Allegri e tutta la Juventus non potevano non saperlo. Nell’anno del Mondiale, poi.Chissà se almeno un po’ se ne è pentito e se oggi rifarebbe le stesse scelte. Un gran bel mercato, s'è detto. Ma a condizione che Pogba e Di Maria giochino con continuità, sennò sono solo figurine. Di certo, da oggi ad Allegri è più chiaro che non gli basteranno le vecchie glorie per tornare a vincere: meglio se cerca la strada, provando a fare della Juventus una vera squadra.@GianniVisnadi